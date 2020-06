Abruzzo: la prima settimana di "Musei a cielo aperto" si conclude con il tutto esaurito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arte è un gioco da ragazzi. E ai ragazzi piace giocare se è vero, come è vero che già nella prima settimana i corsi proposti dalla Fondazione Museo delle Genti d'Abruzzo hanno segnato il "tutto esaurito". Come riferisce una nota stampa, piccoli gruppi ospitati in spazi aperti, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid, con l'assistenza di professionisti specializzati, hanno animato in questa prima settimana tre iniziative particolari: "Ecomondo: impariamo ad amare la terra", "Gli strumenti e le tecniche degli artisti" e "Fotografia in corso: sperimenta, scatta e ammira". Un sistema di esperienze condivise che ha introdotto gradualmente i ragazzi nei diversi percorsi, sfruttando le dinamiche del gioco, creando un'interazione culturale e umana. "Abbiamo dovuto rimodulare tutte le nostre attività per adattarle e nuove esigenze e nuovi spazi - spiega Letizia Lizza, direttrice della Fondazione delle Genti d'Abruzzo - per adattare la nostra programmazione estiva alle disposizioni anticontagio. "Musei a cielo aperto", la nostra iniziativa dedicata a bambini e ragazzi, sta però già avendo risultati superiori ad ogni aspettativa. I corsi settimanali sono già al completo fino a fine luglio, ma noi siamo già pronti per ampliare la nostra rete di servizi mettendo in campo una doppia squadra di operatori. Nonostante le difficoltà, o proprio a causa di queste, abbiano voluto mettere a disposizione delle famiglie un servizio formativo originale programmato su gruppi da 4 a 7 ragazzi in modo da poter garantire non solo il distanziamento, ma anche una maggiore attenzione ad ogni singolo partecipante". (segue) (Gru)