Abruzzo: la prima settimana di "Musei a cielo aperto" si conclude con il tutto esaurito (2)

- Anche l'assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Maria Rita Paoni Saccone, ha accolto con entusiasmo un progetto "che offre a tanti ragazzi l'opportunità di avvicinarsi, attraverso il gioco, ad esperienze culturali di altissimo livello: la riconosciuta professionalità dei formatori garantisce una didattica di qualità e soprattutto un rapporto di forte umanità all'interno dei gruppi. Vedere tanta passione da parte dei ragazzi che partecipano ai corsi è veramente fonte di grande soddisfazione". La prossima settimana altre tre interessanti iniziative: "Giochi di ruolo" a Villa Sabucchi; "Giovani registi: realizziamo un cartone animato" al Museo Cascella e "Come i grandi maestri dell'arte" all'Aurum. I gruppi sono coordinati da Valeria Gambi, Maria Fantone, Serena D'Orazio, Roberta Tinarelli e Christian Dolente. Intanto la Fondazione prosegue nel lavoro di allineamento alla normativa anticontagio del Museo delle Genti e del Museo Cascella, che riapriranno con orari contingentati, visite su appuntamento ed eventi per piccoli gruppi in attesa di poter riprogrammare un calendario complessivo che recuperi le tante iniziative cancellate dal lockdown. (Gru)