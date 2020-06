Cultura: Formia, per Giornate europee archeologia percorsi e visite guidate ad area Caposele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle Giornate europee dell'archeologia, il 20 e il 21 giugno a Formia, nell'Area archeologica Caposele, si svolgeranno iniziative volte a promuovere l'archeologia e le attività svolte dai professionisti impegnati nella tutela del patrimonio culturale. "La manifestazione - si legge in una nota - rientra nel programma dell'iniziativa europea che è coordinata dall'Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva (Inrap – lnstitut national de recherches archéologiques préventives) il quale già dallo scorso anno, in occasione del decimo anniversario, ha aperto le porte agli altri Paesi europei. Il percorso, che segna una ripartenza dopo l'emergenza Covid, è organizzato gratuitamente da Rta Sinus Formianus su incarico del comune di Formia,in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Frosinone, Latina e Rieti e con il patrocinio del Parco regionale riviera di Ulisse". (segue) (Com)