Liguria: sottosegretario Traversi, dopo anni di incuria servono subito risposte

- Sulla sicurezza delle gallerie autostradali della Liguria bisogna subito dare risposte certe e rapide. Il sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti Roberto Traversi risponde cosí alle polemiche del presidente ligure Giovanni Toti sui disagi provocati dai lavori di manutenzione in alcune gallerie autostradali del territorio. “Piuttosto che minacciare impraticabili strade per la messa in mora e propagandistiche richieste di danni nei confronti del governo, il governatore della Liguria farebbe meglio a spiegare dov’è stato in questi anni durante i quali, nonostante i moniti dell’Europa, nulla si è fatto per garantite la piena sicurezza delle gallerie autostradali del territorio - afferma in una nota -. Quello che Toti finge di non sapere - prosegue Traversi - è che i problemi alla circolazione sono causati dall’esigenza di intervenire in tempi rapidi per garantire la sicurezza degli automobilisti e colmare così in poche settimane i ritardi di anni di negligenze”. “Nella sua foga, peraltro, il presidente della Liguria sbaglia il bersaglio delle sue polemiche - continua il sottosegretario Traversi - È ad Autostrade per l’Italia che deve chiedere conto dei ritardi, non al governo che al concessionario ha invece ripetutamente chiesto rassicurazioni sui tempi di esecuzione dei lavori e sulle modalità di gestione delle chiusure e della mobilità alternativa. Fare polemiche non risolve i problemi - conclude Traversi - quello che serve adesso è uno sforzo supplementare per assicurare una rapida uscita da questa situazione, a partire dall’incontro che si svolgerà lunedì al Mit alla presenza della Regione Liguria, di Aspi, Anas e Rfi. È ai cittadini liguri, gli unici che hanno diritto di polemizzare, che dobbiamo tutti risposte certe e rapide”.(com)