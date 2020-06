Campania: Picarone (Pd), dopo incontro Avitabile-De Luca ripartono attività artistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina ho avuto il piacere di accompagnare l’amico Enzo Avitabile dal presidente De Luca. Si è discusso della situazione artistica difficile di tanti musicisti e di tutto l’indotto dopo la crisi Covid 19". Lo ha scritto sui social il consigliere regionale Pd Franco Picarone: "Il presidente ha annunciato l’imminente ordinanza che consentirà la ripartenza degli eventi musicali. La Campania resta luogo fecondo di arte e di musica e il presidente riconosce ad Enzo il ruolo di testimonial artistico e musicale di grande prestigio sociale e culturale del nostro territorio". Infine ha concluso: "Il governatore si è soffermato sui temi del disagio sociale e delle periferie, annunciando l’impegno della regione su progetti relativi alla dispersione scolastica e all’abuso di alcol da parte degli adolescenti, per i quali ha richiesto un impegno concreto dell’artista per una campagna divulgativa nei quartieri e tra le fasce più colpite, in linea con il suo impegno sociale di sempre".(Ren)