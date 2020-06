Lombardia: Anas, da lunedì 15 limitazioni alla circolazione lungo la ss 45 bis gardesana occidentale in provincia di Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli interventi di Anas lungo la statale 45 bis "Gardesana Occidentale" per i lavori urgenti di ripristino copertura della galleria artificiale Tremosine a seguito degli eventi meteo avvenuti nella notte tra il 27 e il 28 novembre 2019. Anas, ha predisposto l'esecuzione dei lavori h 24 da lunedì 15 giugno fino a venerdì 2 luglio, secondo le seguenti modalità: dalle 6.00 alle 23 Senso unico alternato regolato da impianto semaforico all'interno della galleria Tremosine; dalle 23 alle 6 e soltanto nelle notti dal lunedì a venerdì chiusura dal km 96,800 al km 101,800. I percorsi alternativi durante le chiusure notturne saranno così articolati: i veicoli provenienti da Riva del Garda e diretti a Brescia, usciranno allo svincolo di Limone sul Garda proseguiranno sulle SP 115, SP 38 in direzione Tignale (strada Tignalga) e rientrare allo svincolo di Tignale; i veicoli provenienti da Brescia e diretti a Riva del Garda, usciranno allo svincolo di Tremosine proseguiranno sulle SP 38 direzione Pieve di Tremosine (strada della Forra), SP 115 in direzione Limone e rientrare sulla statale allo svincolo di Limone sul Garda. La chiusura notturna sarà inibita alla circolazione del traffico pesante.(Com)