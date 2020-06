Spagna: leader di Vox si reca in Galizia nonostante divieto per stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal, si è recato ieri in Galizia per presentare nel comune di Pontevedra i capolista del partito alle elezioni regionali che si svolgeranno il 12 luglio prossimo, infrangendo così il divieto di uscire dai confini della Comunità di Madrid che ancora si trova nella Fase due dello stato di emergenza. Le regole stabilite dal governo prevedono, infatti, solo alcune eccezioni alla mobilità tra le diverse comunità o province, in particolare per motivi di salute, lavoro o assistenza ad anziani e disabili. (Spm)