Stati Generali: Fornaro (Leu), coinvolgere tutti ma decidere in fretta

- Bene ascoltare e coinvolgere tutti con gli Stati Generali ma poi bisogna che si decida in fretta perché mai come in questa crisi il fattore velocità è fondamentale. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Ci sono interi settori e filiere che devono essere aiutati rapidamente in una cornice di interventi di sostegno alla domanda interna - si legge in una nota -. L'Italia può e deve uscire da questa crisi con un coraggioso scatto in avanti sulla via maestra della riconversione ecologica, di una maggiore giustizia sociale e della difesa e valorizzazione del lavoro", conclude.(Com)