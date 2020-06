Perù: Banca centrale mantiene tasso di interesse di riferimento allo 0,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Perù ha deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento allo 0,25 per cento e ha annunciato che continuerà a intraprendere “tutte le azioni necessarie per sostenere il sistema dei pagamenti e il flusso dei crediti” nell’economia. Secondo l’istituto finanziario l'inflazione di quest'anno si attesterà al di sotto dell'obiettivo, a causa del significativo indebolimento della domanda interna legato alla crisi sanitaria del coronavirus. "Le aspettative di inflazione sui 12 mesi sono scese dal 2,2 per cento a fine dicembre 2019 all’1,5 per cento a maggio", ha spiegato. L’attività economica, ha aggiunto, è stata "gravemente colpita" dal virus e le misure di contenimento attuate dall'amministrazione Martin Vizcarra. Nonostante l'impatto negativo, la banca ha indicato che gli indicatori sulle aspettative delle imprese in merito alla crescita del Pil “sono leggermente migliorate a maggio, in linea con l'apertura graduale delle attività economiche". (segue) (Mec)