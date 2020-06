Imprese: Battisti (Ferrovie), nostra ambizione è avere ruolo centrale in ripresa del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra grande ambizione è avere un ruolo centrale per la ripresa economica del paese: è pronto il nostro piano di accelerazione degli investimenti da 20 miliardi, dedicato a infrastrutture, manutenzione e digitalizzazione. Così l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, illustrando il nuovo orario estivo di Trenitalia. “I pilastri del Piano industriale del Gruppo si basano su un mondo che è cambiato: digitalizzazione, sostenibilità e turismo sono le parole chiave da cui vogliamo ripartire per il rilancio dell’Italia”, ha detto, ringraziando i ferrovieri che in questo periodo “hanno dato prova di attaccamento all’azienda”. Nel 2019, ha aggiunto Battisti, abbiamo distribuito sui territori valori per 10,4 miliardi di euro. “La nostra vocazione è creare un’impresa che condivide la propria ricchezza”, ha concluso. (Rin)