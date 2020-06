© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha riaperto la statale 394 tra i km 34,7 e 34,9, a Luino. Il miglioramento delle condizioni meteo e il lavoro delle squadre - spiega la società - hanno consentito la riapertura in sicurezza. Il tratto era stato chiuso in entrambe le direzioni nel pomeriggio di domenica scorsa, in via precauzionale, per pericolo esondazione del torrente Margorabbia. (com)