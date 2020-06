Speciale infrastrutture: Libia, Centro sminamento Gna, Italia ci aiuti a bonificare Tripoli da ordigni lasciati da Lna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le autorità del Gna, dopo il loro ritiro dai quartieri a sud di Tripoli e da Tarhouna, le forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) hanno disseminato abitazioni, edifici e infrastrutture di mine e ordigni esplosivi improvvisati con l’obiettivo di impedire il pieno controllo delle zone al governo libico riconosciuto. In questi giorni sono già diverse le vittime tra civili e artificieri provocate dall’esplosione di mine e ordigni. Secondo i rapporti del ministero della Giustizia del Gna, il bilancio delle esplosioni di mine ha raggiunto i 34 morti e i 50 feriti. L’ultimo incidente è avvenuto ieri quando sette persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite in una serie esplosioni nelle località di Ain Zara e Wadi Rabea a sud di Tripoli. Secondo il portavoce per i media del ministero della Sanità del Gna, Ameen al Hashimi, tra i morti vi sarebbero una donna e un membro del dipartimento investigativo centrale e tre artificieri. Ingegneri militari ed esperti di sminamento hanno cercato di rimuovere gli ordigni anche Salah al Deen e in altre aree a sud di Tripoli per consentire il ritorno degli sfollati nelle loro abitazioni, ma le operazioni avrebbero provocato molte vittime. (Lit)