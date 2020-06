Speciale infrastrutture: Schifani (FI), da Berlusconi proposte serie, aspettiamo risposte governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricostruzione e il rilancio "passano da idee chiare, concrete e puntuali come quelle indicate dal Presidente Berlusconi": Così il senatore di Forza Italia e ex presidente del Senato Renato Schifani. "Infrastrutture, materiali e immateriali, e semplificazione fiscale e burocratica possono e devono essere la chiave di rilancio del Sud. In una fase in cui l'economia del Paese ha subito un enorme stravolgimento, la ricostruzione e il rilancio passano da idee chiare, concrete e puntuali come quelle indicate dal Presidente Berlusconi", si legge in una nota. "Purtroppo non vediamo altrettanta efficacia nell'operare confuso del governo rispetto al Mezzogiorno. Il Meridione - aggiunge - non ha bisogno di sussidi ma di autostrade, ponti, aeroporti, formazione di qualità e un vero sostegno a chi decide di intraprendere attraverso una 'no tax area'. E servono i fondi del Mes per non dover più assistere a migrazioni sanitarie per poter accedere a cure all'avanguardia. Su questi punti, molto più che su generici piani di rilancio, attendiamo risposte dal governo", conclude. (Com)