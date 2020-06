Speciale infrastrutture: Lupi (Nci), governo intervenga su Nexi che aumenta commissione Pos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia e vicepresidente del gruppo Misto alla Camera, ha segnalato "con un'interpellanza al ministro dell'Economia il caso del gruppo finanziario Nexi, che fornisce servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione e che, in piena crisi da Covid, ha unilateralmente modificato le condizioni praticate agli esercenti aumentando del 30 per cento il costo della commissione". In una nota, Lupi aggiunge: "Il tutto in un momento in cui il limite dell'utilizzo del contante passa da 3000 a 2000 euro, riduzione che dovrebbe far aumentare l'uso del pagamento elettronico. Contestualmente - prosegue - il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è impegnato ad 'azzerare o ridurre sensibilmente le commissioni'. Credo che, dopo aver previsto un credito di imposta del 30 per cento agli esercenti proprio per le commissioni pagate per l'utilizzo del Pos, il governo dovrebbe intervenire per contrastare questi aumenti ingiustificati che rendono inutile la sua iniziativa", conclude Lupi. (Com)