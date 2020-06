Speciale infrastrutture: Terzi e Cattaneo, bene sconto 30 per cento su Brebemi e Teem per auto elettriche e camion a gpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) plaudono alla decisione di Brebemi di scontare del 30%, da lunedì prossimo, i pedaggi per auto elettriche e camion a gas naturale liquido su A35 Brebemi e A58 Tangenziale esterna di Milano. "L'iniziativa - commenta Terzi - va nella direzione di agevolare concretamente i mezzi a basso impatto ambientale. Questa misura costituisce un modello da adottare per migliorare il contesto in cui viviamo, nel rispetto dell'ambiente. La mobilità sostenibile si attua anche in questo modo, dando segnali tangibili che possano stimolare l'acquisto di veicoli ecologici. A proposito di misure incentivanti, ricordo che Regione Lombardia ha reso strutturale l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le vetture elettriche". "È un esempio - aggiunge Cattaneo - che sollecitiamo anche agli altri gestori autostradali a prendere in considerazione. La mobilità sostenibile non è più un settore a sé stante, ma sta diventando parte integrante di un processo basato sulla circolarità e sulla sostenibilità. Rappresenta un percorso verso un nuovo modello di mobilità che anche la nostra Regione sta contribuendo a tracciare. Ciò è dimostrato anche dal successo per i bandi di Regione Lombardia per il rinnovo delle auto e dei veicoli commerciali, che hanno concentrato le risorse su quelli a basse emissioni sia inquinanti sia climalteranti. Il bando destinato ai privati, con una dotazione di 18 milioni di euro si è esaurito in poco più di un mese. Il nostro intento è di riaprirlo presto. Stiamo ancora aspettando i 12 milioni di euro promessi dal governo nel luglio scorso e che in base alla legge 58/2019 dovrebbero essere destinati ad interventi per il miglioramento della qualità dell'aria, da affiancare ai contributi regionali". (Com)