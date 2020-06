Speciale infrastrutture: Open Fiber, a Tremestieri Etneo banda ultra larga già attiva alle falde del vulcano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fin dall’avvio del Piano, l’amministrazione regionale ha posto in cima ai suoi obiettivi strategici quello di rendere la Sicilia un’avanguardia digitale, una regione smart dove tutti i cittadini possono beneficiare delle opportunità legate alle connessioni veloci: i fatti ci stanno dando ragione, ben prima che l’emergenza sanitaria mostrasse a tutti e in maniera così dirompente la necessità di dotarsi di infrastrutture digitali al passo coi tempi”, ha spiegato il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’economia Gaetano Armao, aggiungendo che “lo stanziamento di oltre 180 milioni di euro per il Piano, unito agli altri investimenti in materia tecnologica che ci vedono protagonisti, sono parte integrante di questa strategia che ci vede nettamente in avanti in ambito nazionale”. Il Covid-19, ha aggiunto, pone ognuno di noi davanti a sfide epocali: dobbiamo perciò ricercare nuove soluzioni, nuovi modelli per superare le difficoltà attuali e che purtroppo ancora ci aspettano. “La tecnologia può dunque aiutarci a guardare con ottimismo al futuro, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo divenuti ormai imprescindibili”, ha concluso. (Com)