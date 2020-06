Speciale infrastrutture: Italia-Sudan, viceministro Del Re, “sosteniamo processo di transizione di Khartum”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha aperto il webinar “Doing business in the new Sudan” organizzato dall’ambasciata d’Italia in Sudan e dalla Farnesina in collaborazione con Confindustria Assafrica & Mediterraneo ed il mensile economico “Africa e Affari”, alla presenza di Omar Gamar Aldeen Ismail, viceministro degli Affari esteri del Sudan. La viceministro, riferisce la Farnesina in una nota, ha sottolineato il rinnovato interesse della comunità internazionale per il Sudan e il diffuso sostegno al cammino di riforme “coraggiosamente intrapreso”. Ha quindi richiamato la sua visita nel paese lo scorso mese di marzo che le ha consentito di testimoniare l’impegno dei sudanesi nella ricostruzione socio-economica e istituzionale del paese. “L’Italia vuole sostenere questo processo”, ha dichiarato. “Il Sudan è da lungo tempo un paese prioritario della nostra cooperazione allo sviluppo. Vogliamo ora allargare le nostre aree d’intervento, soprattutto puntando sulla formazione professionale e l’istruzione, per promuovere il capitale umano e liberare nuove energie per la crescita del paese”, ha aggiunto. Dal punto di vista delle relazioni economiche, Del Re ha notato come nuove aree d’interesse per le nostre compagnie stanno emergendo, in particolare nei settori delle infrastrutture, dell’energia e della transizione verde. “Il paese offre numerose opportunità agli imprenditori italiani che possono godere di benefici considerevoli dalle nostre solide e antiche relazioni bilaterali”, ha concluso la viceministro. (Com)