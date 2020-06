Fase 3: Faraone (Iv) scrive a Casellati, governo riferisca su rincari di treni e aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Italia viva a palazzo Madama Davide Faraone ha indirizzato una lettera alla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati per chiedere che il Parlamento sia informato con urgenza sulle misure che il governo sta mettendo in atto per "agevolare la mobilità degli italiani e per calmierare i prezzi saliti alle stelle. I rincari che a volte superano il 50 per cento dei prezzi dei biglietti dei treni e degli aerei - rileva Faraone in una nota -, la decisione di Alitalia di chiudere alcuni scali e il diffuso stop delle low cost, rischiano non solo di avere un impatto devastante sul turismo, ma anche di andare a colpire ancora di più i cittadini, già drammaticamente toccati dalla crisi economica seguita al Coronavirus. A tal proposito ritengo improcrastinabile che i ministri De Micheli e Patuanelli possano rendere informative nell’Aula del Senato". (Com)