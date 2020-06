Fase 3: Cappellacci (FI), quelli di Conte sono solo "stati particolari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono solo gli "stati particolari' di un presidente che mille ne annuncia e zero ne fa. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna ribadisce la posizione contraria alla riunione organizzata dal presidente Conte. "Dinanzi ad un'opposizione aperta al dialogo, come mai è stata quando ha governato il centro-destra, la maggioranza e il suo presidente - si legge in una nota - hanno mantenuto in questi mesi di emergenza un'ottusa chiusura e mostrato la spocchia di chi crede di avere la verità in tasca. Hanno annunciato bazooka, piano di rilancio ed altre amenità, ma nulla hanno fatto per le famiglie, le imprese e i territori italiani che provano a rialzarsi dalle macerie del post lockdown. Vogliono confrontarsi? Conoscono luogo e indirizzo – ha concluso Cappellacci-: la Camera il Senato", conclude Cappellacci. (Com)