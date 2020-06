Fase 3: Viminale, oltre 92 mila le verifiche effettuate dalle Forze di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di polizia proseguono in tutta Italia i controlli sul rispetto delle misure anti-contagio da Covid-19. In quest'ambito hanno effettuato ieri verifiche su 71.995 persone e 20.688 esercizi/attività commerciali. E' quanto di legge sul sito web del ministero dell'Interno. Le persone controllate sanzionate per mancato rispetto delle misure di contenimento, come ad esempio il distanziamento sociale, sono state 93, quelle denunciate per allontanamento dall'abitazione in violazione dell'obbligo di quarantena 9. Sul totale di attività controllate sono stati 8 i provvedimenti di chiusura, e 20 i titolari sanzionati. (Rin)