Imprese: digitale in Abruzzo, fibra ottica Open Fiber da subito a Chieti, Lanciano e Vasto

- La rivoluzione digitale in Abruzzo prosegue in tre importanti centri: Chieti, Lanciano e Vasto; città ricche di storia e di arte in cui Open Fiber è impegnata da mesi nella costruzione di una rete interamente in fibra ottica in modalità Ftth (Fiber to the home) che entri direttamente nelle case dei cittadini per garantire prestazioni a prova di futuro. Stando al comunicato stampa diramato oggi dalla società, gli abitanti dei tre comuni potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a un gigabit al secondo con la fibra ottica che collegherà case, scuole, aziende e uffici pubblici. Ad oggi, prosegue la nota, il servizio è disponibile per oltre 22 mila unità immobiliari: oltre 10 a Chieti, 5.600 a Lanciano e 6.400 a Vasto. “A fine 2020 saranno 45 mila”, si legge nel comunicato, in cui viene precisato che il costo complessivo della nuova rete, interamente a carico dell’azienda, è di 16 milioni di euro. Quella che Open Fiber sta realizzando, prosegue la nota, è una rete “capillare, a prova di futuro, basata su un’architettura moderna ed efficiente, in grado di garantire la copertura delle maggiori città italiane e il collegamento delle aree industriali, con l’obiettivo di abbattere finalmente il digital divide in Italia”. L’infrastruttura che stiamo costruendo nei comuni abruzzesi, ha spiegato il regional manager di Open Fiber per la regione, Marco Pasini, è “una rete in Ftth, che entra quindi direttamente nelle case: una rete a prova di futuro che sarà una vera rivoluzione per tutti i cittadini”. Per costruirla, ha spiegato, abbiamo sempre “privilegiato, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture già esistenti in modo da evitare scavi e disagi per i cittadini”. (Com)