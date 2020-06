Speciale scuola: Abruzzo, Tozza (Usr) agli studenti, esame di Stato si svolgerà in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale di Usr Antonella Tozza, in una lettera di auguri indirizzata stamane ai maturandi, ha inteso rassicurare i ragazzi sul fatto che "l'esame si svolgerà in assoluta sicurezza. Sarà una prova meno complessa rispetto allo scorso anno - ha scritto Tozza - visto che comprenderà solo un colloquio con i vostri professori. Avrete comunque l'occasione di esprimere al meglio la preparazione acquisita non solo in occasione dell'ultimo anno di frequenza, ma anche durante l'intero corso di studi. Il voto complessivo dell'esame infatti terrà in debito conto la carriera scolastica di ogni candidato. Vi esorto dunque ad accogliere con entusiasmo e serenità questa nuova prova tenendo bene a mente che l'esame di Stato rappresenta la fine di un percorso di studi che tende a valorizzare le competenze acquisite da voi studenti in tutto il vostro cammino, l'ultima parte del quale è stato compiuto attraverso la didattica a distanza". "All'inizio dell'anno scolastico - ha spiegato Tozza - non avremmo mai immaginato di trovarci a dover gestire un'emergenza senza precedenti nella storia recente. La pandemia ha scosso le nostre famiglie e modificato le nostre vite, ma ci ha fatto riscoprire, seppur con crudezza, il valore prezioso della vita, l'importanza delle relazioni sociali, amicali ed affettive ed il ruolo cruciale che la Scuola riveste, non solo come luogo ed occasione di apprendimento, ma anche come luogo di aggregazione relazionale per bambini e ragazzi". (Gru)