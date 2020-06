Settembre nero, l'ex ministro Fioramonti: "Azzolina ha sconquassato una scuola ormai allo stremo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un settembre con moltissimi problemi. Così l'ex titolare del ministero dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, immagina l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Intervistato dalla rivista specializzata "La Tecnica della Scuola", l'ex ministro ha spiegato "in Spagna il Governo Sanchez per favorire il rientro a settembre spenderà due miliardi di euro aggiuntivi per assumere decine e decine di migliaia di nuovi insegnanti. Noi siamo un Paese di 60 milioni di abitanti e ne spendiamo 1,4, di cui molti nemmeno per il personale ma per altre spese di carattere strutturale e tecnologico".L'ex inquilino di viale Trastevere ha anche speso parole sul ministro Azzolina "quello che le rimprovero è il non avere saputo dialogare con il mondo della scuola, con gli studenti, con gli insegnanti e i sindacati" e ha poi aggiunto "ha tirato dritto, con una visione che ha sconquassato una scuola che era già allo stremo - ha aggiunto -. Siamo tornati a far scioperare gli insegnanti, arrabbiare gli studenti, quindi allo scontro con le regioni, perché ci sono stati attriti pesantissimi". L’attuale ministra, ha poi aggiunto "si è contraddistinta per una serie di gaffe e improvvisazioni che aggiungono ulteriori incertezze per tante famiglie. Perché molto spesso sono state dette delle cose e poi l’opposto, generando ulteriori patemi d’animo tra i genitori che si sono dovuti caricare sulle spalle anche la DaD. Anche se Azzolina avesse avuto ragione, in politica questo non si fa".(Rin)