Family act: Ronzulli (FI), ennesimo nulla di fatto da governo

- Sull'assegno universale per i figli al momento “il family act non prevede nulla se non tutta una serie di decreti attuativi che, solo dopo il passaggio parlamentare del testo approvato dal governo, dovranno essere predisposti per riconoscere alle famiglie, non adesso ma nel 2021, una somma economica oltretutto non quantificata”. Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. “Stessa sorte – spiega in una nota - toccherà alle nuove norme sui congedi parentali e a quelle per incentivare l'occupazione femminile e per garantire una migliore conciliazione lavoro-famiglia alle tante mamme che con le scuole chiuse, non sapendo a chi affidare i figli, sono state costrette a licenziarsi. Questo provvedimento è l'ennesimo nulla di fatto per le tante famiglie che speravano di vedere finalmente qualcosa di concreto, di ricevere qualche soldo che le aiutasse in questa difficile fase economica che sta attraversando il Paese. Insomma, al pari di quanto fatto finora per gestire l'emergenza Covid, il 'governo del poi' non ha previsto nulla di concreto e il governo non va oltre gli annunci e le buone intenzioni per il futuro".(com)