Speciale energia: Iraq, dialogo strategico con Usa, avanti con riduzione truppe e no a presenza militare permanente

- Gli Stati Uniti non cercano una presenza militare permanente in Iraq e nei prossimi mesi continueranno la riduzione delle truppe Usa dispiegate nel paese mediorientale. Lo si legge in un comunicato congiunto dei governi statunitense e iracheno pubblicato sul sito del Dipartimento di Stato Usa alla fine della prima giornata del dialogo strategico tra Stati Uniti e Iraq. La delegazione irachena - guidata dal sottosegretario presso il ministero degli Esteri, Abdulkarim Hashim Mustafa - e quella statunitense - con a capo il sottosegretario di Stato per gli Affari politici, David Hale - hanno tenuto in videoconferenza il dialogo strategico annunciato in aprile. Nel quadro dell'Accordo quadro strategico firmato dai due paesi nel 2008 e nel rispetto di sovranità, integrità e decisioni delle autorità esecutive e legislative dell'Iraq, il dialogo ha trattato di sicurezza e antiterrorismo, economia ed energia, questioni politiche e relazioni culturali. (Res)