Speciale energia: Cina, legislatori Usa chiedono a Zoom si spiegare legami con Pechino

- Tre legislatori degli Stati Uniti hanno chiesto alla società di servizi di teleconferenza Zoom Video Communications di chiarire le sue pratiche di raccolta dati e le relazioni con il governo cinese, dopo che l'azienda ha sospeso account di utenti in risposta a richieste giunte da Pechino. I rappresentanti Usa Greg Walden della commissione per l'Energia e il commercio della Camera, e Cathy McMorris Rodgers, hanno inviato ieri una lettera all'amministratore delegato di Zoom, Eric Yuan, con la richiesta di chiarire le pratiche di gestione dei dati dell'azienda, se ne siano stati condivisi con Pechino e se le comunicazioni degli utenti siano crittografate . Anche il senatore repubblicano Josh Hawley avrebbe scritto a Yuan chiedendogli di "scegliere da che parte stare" tra gli Stati Uniti e la Cina. I tre politici hanno precedentemente espresso preoccupazione per il proprietario di TikTok, la società cinese ByteDance, che viene esaminata dai regolatori statunitensi in merito ai dati personali gestiti dall'app. "Apprezziamo la sensibilizzazione che abbiamo ricevuto da vari funzionari e non vediamo l'ora di impegnarci con loro", ha detto un portavoce di Zoom. "Non abbiamo fornito alcuna informazione utente o contenuto della riunione al governo cinese. Non abbiamo una backdoor che consente a qualcuno di entrare in una riunione senza essere visibile", ha spiegato la società. La compagnia ha detto oggi di essere stata informata degli eventi e di avere ricevuto richiesta di agire dal governo cinese a maggio e all'inizio di giugno. Zoom ha inoltre riferito di avere ripristinato questi account e non acconsentirà ad ulteriori richieste dalla Cina che interessino gli utenti al di fuori del paese. (Nys)