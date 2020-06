Speciale energia: Codacons, intero quartiere Villa Verde senza energia elettrica, esposto contro Areti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intero quartiere della capitale "si è svegliato stamattina senza energia elettrica, e non si conosce al momento quando il servizio sarà ripristinato". Lo scrive, in una nota, il Codacons, che sta ricevendo le segnalazioni di numerosi residenti del quartiere Villa verde, vittime del disservizio sulla rete. "Dalle 8:30 di questa mattina - spiega il Codacons - è stata sospesa la fornitura di energia elettrica in tutto il quartiere a causa di lavori su una centralina, senza alcun preavviso alle famiglie e agli esercizi commerciali presenti nella zona, che stanno subendo danni e disagi. Solo in alcune vie ubicate a Villa Verde è comparso un cartello affisso da Areti in cui si informava del distacco della fornitura elettrica dalle ore 8:30 alle ore 15:00, con la specifica delle vie e dei civici interessati. L'interruzione, diversamente da quanto specificato da Areti, ha però interessato molte altre strade della zona con la conseguenza che in tutto il quartiere negozi, uffici e abitazioni si sono ritrovati all'improvviso privi di energia elettrica, senza alcun preavviso. Un danno enorme per bar, pasticcerie e negozi vari che hanno dovuto interrompere il servizio, per le famiglie e per quanti in questi giorni lavorano in smartworking". Per tale motivo il Codacons "ha deciso di presentare un esposto contro Areti per interruzione di pubblico servizio, e di fornire assistenza ad attività commerciali e residenti per le dovute azioni risarcitorie nei confronti della società", conclude. (Com)