Speciale energia: Germania, governo approva aiuti ponte per Pmi particolarmente colpite da crisi

- Il governo tedesco ha approvato oggi gli aiuti ponte destinati alle piccole e medie imprese (Pmi) particolarmente colpite dalla crisi del coronavirus. L'obiettivo è “evitare un'ondata di fallimenti”, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. La spesa prevista è di 25 miliardi di euro. I sussidi sono indirizzati a ristoranti, bar, birrerie, lavoratori del settore dello spettacolo, ostelli della gioventù, campeggi e agenzie di viaggio, strutture per disabili e società sportive professionistiche nei campionati inferiori. Per il ministero dell'Economia e dell'Energia, le sovvenzioni sono giustificate dal fatto che “difficilmente” tutti i soggetti coinvolti dall'iniziativa avrebbero potuto chiedere prestiti. Pertanto, il governo federale “si assume parte dei costi operativi fissi per i mesi da giugno ad agosto”. Ciò vale per le imprese che, tra aprile e maggio scorso, hanno subito un crollo delle vendite pari ad almeno il 60 per cento su base annua. Gli aiuti ponte copriranno parzialmente gli affitti, i pagamenti di interessi, le spese di manutenzione e riparazione, i costi di elettricità, acqua, riscaldamento, assicurazioni e tirocinanti. I sussidi saranno direttamente proporzionali al declino delle vendite, fino a un massimo di 150 mila euro per tre mesi. (Geb)