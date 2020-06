Romania-Russia: ambasciatore russo a Bucarest convocato dal ministero degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu ha convocato l'ambasciatore della Federazione Russa a Bucarest, Valery Kuzmin, presso il ministero degli Esteri dopo le dichiarazioni di ieri del portavoce del ministeri degli Esteri russo Maria Zakharova contro la strategia di difesa nazionale della Romania. Secondo quanto riferisce l'agenzia d'informazione "Agerpres", il segretario di Stato per gli affari strategici romeno Dan Neculaescu ha spiegato all'ambasciatore Kuzmin che la menzione della Federazione Russa nella strategia di difesa nazionale della Romania non dovrebbe essere una "sorpresa", poiché questo era l'effetto del "comportamento noto" da parte di Mosca nella regione negli ultimi anni. "Questo comportamento è valutato come destabilizzante, anche nelle posizioni comuni adottate a livello della Nato e dell'Unione europea", si legge in una nota del ministero degli Esteri romeno. Secondo la fonte citata, la parte romena ha affermato che "avrebbe apprezzato se la preoccupazione del portavoce del ministero russo per la stabilità regionale nel Mar Nero fosse stata accompagnata da una corretta valutazione delle misure rigorosamente difensive decise a livello alleato, che sono state adottate dalla Nato proprio a seguito della condotta della Federazione Russa".(Rob)