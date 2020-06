Sanità: Regimenti (Lega), Ue promuova ricerca su endometriosi in Programma salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere la ricerca sull'endometriosi nel quadro del Programma Ue per la salute 2021-2027 e favorire lo scambio dei dati clinici fra gli Stati membri per stabilire strategie condivise di intervento sulla malattia. A chiederlo è l'europarlamentare della Lega Luisa Regimenti, in un'interrogazione alla Commissione, sottoscritta in maniera trasversale da altri eurodeputati. "Una donna su dieci in età fertile soffre di endometriosi – sottolinea Regimenti, che è anche medico legale e delle assicurazioni – una dolorosa condizione uterina che provoca dolore e in alcuni casi disabilità o sterilità. Le cause sono sconosciute, non ci sono cure efficaci e la diagnosi definitiva richiede un intervento chirurgico invasivo. L'endometriosi ha un grande impatto socio-economico non solo sulla sfera personale e familiare della donna, ma anche su quella lavorativa, dovendo ricorrere spesso a congedi malattia. Le terapie oggi disponibili, inoltre, sono costose e di lunga durata". Nel 2015 l'endometriosi ha interessato 10,8 milioni di donne e secondo alcune fonti ad esserne colpita è circa il 6-10 per cento della popolazione femminile. "In Italia – prosegue l'esponente leghista – solo negli ultimi anni è stato ottenuto il riconoscimento dell'endometriosi come malattia invalidante e inserita nei Lea, i livelli essenziali di assistenza. Tuttavia, l'invalidità è riconosciuta solo alle pazienti più gravi e per di più con chiare limitazioni nell'assegnazione dei punteggi". Di recente, conclude Regimenti, "il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per la "promozione della parità di genere nella salute mentale e nella ricerca clinica", che citava il caso dell'endometriosi come esempio di discriminazione nella ricerca sulle patologie femminili e nel relativo trattamento, sottolineando l'importanza della ricerca sulle cause, sulla prevenzione e sul trattamento di questa malattia. Mi auguro si possa proseguire con successo su questa strada".(com)