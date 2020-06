Sudafrica: ministro Finanze Mboweni, passare a bilancio a base zero per la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica dovrebbe pensare di passare a un bilancio a base zero, nel quadro delle misure da adottare per affrontare l'impatto economico della pandemia di Covid-19 nel paese. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze, Tito Mboweni, parlando in parlamento durante il dibattito sul disegno di legge sugli stanziamenti di bilancio per il 2020. “Dobbiamo adattarci alla nuova situazione", ha detto Mboweni citato da "Ewn", "e questa richiede a mio avviso di pensare seriamente ad un bilancio a base zero". Per il ministro, il nuovo approccio consentirebbe al governo di focalizzare nuovamente l'attenzione sulle iniziative a favore della crescita e di "non dare più per scontato che la base di riferimento dell'anno precedente è sempre disponibile in caso di necessità". Si prevede che il ministro delle Finanze annunci un grande cambiamento delle previsioni di spesa e di entrate per l'economia sudafricana colpita dalla recessione quando presenterà un bilancio supplementare previsto per il 24 giugno. (Res)