Coronavirus: Nato, da Turchia forniture mediche per province Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle risposte degli alleati alla pandemia di Covid 19, la Turchia ha consegnato ieri forniture mediche che saranno distribuite in diverse province afgane. Si tratta di circa 75mila maschere protettive e dozzine di set di apparecchiature mediche, tra cui monitor di osservazione, ventilatori, regolatori e concentratori di ossigeno, laringoscopi, aspiratori e kit di aspiratori, defibrillatori, Macchine Pcr, nebulizzatori e kit di test diagnostici per le autorità sanitarie afgane. Lo si apprende dalla Nato che ha spiegato che, ad oggi, la missione Resolute Support guidata dalla Nato ha contribuito a dare forniture critiche alle forze di sicurezza afgane in 14 province, tra cui oltre 63mila maschere, oltre 31mila paia di guanti, oltre 35mila bottiglie di disinfettanti, migliaia di set di dispositivi di protezione individuale per operatori sanitari e pazienti, oltre 3mila set di occhiali protettivi e dozzine di termometri a infrarossi. Mentre gli Stati Uniti hanno fornito 15,6 milioni di dollari di assistenza all'Afghanistan a sostegno della sorveglianza, del miglioramenti dei laboratori, della gestione dei casi, della prevenzione e del controllo delle infezioni, dell'impegno della comunità e della assistenza tecnica, nonché 5 milioni di dollari di assistenza per le comunità di sfollati. (Beb)