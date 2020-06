Molise: Fanelli (Pd), sistema Mosem bloccato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come ampiamente previsto e denunciato da più parti, il sistema Mosem si è bloccato e tantissime imprese sono rimaste con un pugno di mosche in mano. Soprattutto, dobbiamo ancora capire perché alcuni sono riusciti ad accedere ed inoltrare le domande, mentre la maggior parte è rimasta tagliata fuori. Ipotizziamo si tratti di un problema informatico, ma pretendiamo di sapere come è stato possibile incorrere in questa debacle”. Lo sostiene il capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Molise Micaela Fanelli. "Stamattina, infatti, siamo subissati – spiega Fanelli- da decine di segnalazioni che riferiscono l'impossibilità di accedere al sistema della Regione Molise e stiamo protocollando un'interrogazione urgente nella quale chiediamo al Presidente Toma di venire immediatamente in Consiglio a riferire i motivi di questo incredibile ed inaccettabile "Mosem Down" e cosa intende fare per ristabilire la legalità, la legittimità, la trasparenza e l'affidabilità del sistema di aggiudicazione delle risorse pubbliche. In gioco c'è il futuro di tante piccole imprese e operatori e la loro possibilità di sopravvivere alla crisi e la Regione Molise ha l'obbligo, non solo giuridico ma anche morale, di sostenere la ripresa economica, non di bloccarla".(Gru)