Sgomberi: Rossi (Ugl Roma), stabili abbandonati sono pericolo per sicurezza pubblica

- Ermenegildo Rossi, segretario Ugl di Roma e provincia, ritiene che "i due episodi di questa mattina" facciano "preoccupare i cittadini romani sul pericolo che gli stabili abbandonati rappresentano per la pubblica sicurezza". In una nota Rossi ricorda che "intorno alle 9:30 un incendio si è sviluppato nell'ex centro direzionale Alitalia in zona Magliana in abbandono ormai da anni e ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco, questa notizia arriva poche ore dopo quella dell'arresto di 7 anarco–insurrezionalisti nell'ambito di un'operazione antiterrorismo, gli indagati, responsabili di un attentato esplosivo fortunatamente senza feriti a una stazione di Polizia a San Giovanni, orbitavano tutti intorno al centro sociale Bencivenga, situato presso uno stabile occupato in zona Nomentana. La situazione drammatica degli immobili abbandonati nella Capitale è sotto gli occhi di tutti - spiega Rossi -. Questi luoghi attirano vandali e malintenzionati, ma il sindaco Raggi sembra voler intervenire seriamente solo quando lo ritiene opportuno politicamente, come dimostra la differenza di trattamento che la giunta ha riservato a Casapound e alla sua sede rispetto alle decine di centri sociali pericolosi presenti nell'area metropolitana di Roma". (Com)