Corea del Nord: stop alla denuclearizzazione, da Kim Jong-un un segnale di debolezza (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interruzione improvvisa del processo di distensione intrapreso con Stati Uniti e Corea del Sud, in stallo dallo scorso anno, Pyongyang ha affiancato evidenti tentativi di rafforzare i legami con la Cina. Tale proposito che pare dettato anche dall’esigenza di contenere i danni economici causati dalla pandemia di coronavirus, che si sono sommati a quelli del durissimo regime sanzionatorio che grava sul Nord: Pechino è infatti destinataria di circa il 90 per cento delle esportazioni nordcoreane. Nelle scorse settimane Pyongyang ha preso più volte posizione a fianco della Cina in merito ad una serie di controverse questioni di interesse internazionale, inclusa la legge di sicurezza per Hong Kong allo studio di Pechino. Alla fine del mese scorso, un portavoce del ministero degli Esteri nordcoreano ha definito Hong Kong “un territorio inseparabile della Repubblica Popolare Cinese, sul quale quest’ultima esercita la propria sovranità e Costituzione”. Pyongyang ha espresso “pieno sostegno alle misure adottate dal Partito comunista (cinese) e dal governo della Cina per tutelare la propria sovranità, sicurezza e integrità territoriale”, in risposta a quelle che Pechino definisce “attività sovversive” del fronte pro-democrazia ed indipendentista nella ex colonia britannica. (segue) (Git)