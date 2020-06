Corea del Nord: stop alla denuclearizzazione, da Kim Jong-un un segnale di debolezza (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni sociali e politiche che infiammano gli Stati Uniti in vista delle elezioni presidenziali di novembre potrebbero aver contribuito a loro volta a far svanire qualunque fiducia ancora riposta dal regime nordcoreano nella possibilità di portare a compimento un dialogo proficuo con l’amministrazione del presidente Usa Donald Trump, assediata dagli avversari politici sul fronte interno. Potrebbe spiegarsi in parte in questi termini anche il trattamento sempre più aspro riservato dal Nord all’amministrazione del presidente sudcoreano Moon Jae-in, che negli ultimi anni si è più volte proposto come “mediatore” tra le istanze degli Stati Uniti e quelle della Corea del Nord. La Corea del Nord è sempre stata restia ad intraprendere un processo di integrazione al modello economico cinese; Pechino è nondimeno il principale partner commerciale del Nord, il cui commercio sconta l’isolamento imposto al paese dalla comunità internazionale. (segue) (Git)