Corea del Nord: stop alla denuclearizzazione, da Kim Jong-un un segnale di debolezza (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti diplomatiche citate dalla stampa giapponese, “attualmente la principale priorità di Kim è riportare alla normalità il commercio con la Cina”. La preoccupazione del leader nordcoreano per la tenuta economica del regime è stata posta in risalto anche lo scorso 7 giugno, quando Kim ha presieduto una riunione del Politburo del Partito del lavoro nordcoreano, durante la quale sono state discusse misure relative allo sviluppo dell’industria chimica nazionale. Secondo l’agenzia di stampa “Korean Centra News Agency” (“Kcna”), “L’incontro è servito a discutere approfonditamente alcune questioni cruciali relative all’ulteriore sviluppo di una economia autosufficiente nel paese, e il miglioramento degli standard di vita delle persone”. Durante l’incontro, Kim avrebbe sottolineato più volte la centralità dell’industria chimica, definendola “il fondamento dell’industria e un importante fronte di avanzata per l’economia nazionale”. Secondo le fonti citate dalla stampa giapponese, Kim Jong-un intende premunirsi nell’eventualità di una mancata rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca, che potrebbe decretare il definitivo insuccesso dei tentativi di dialogo tra i due paesi. In questo senso, la dura retorica di Pyongyang potrebbe forse celare una parentesi di carattere attendista, e non una reale chiusura la confronto. (segue) (Git)