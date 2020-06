Polonia: Ue approva ricapitalizzazione fino a 1,65 miliardi di euro a sostegno grandi imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un programma polacco di ricapitalizzazione fino a 1,65 miliardi di euro per sostenere le grandi imprese e alcune piccole e medie imprese (Pmi) più grandi nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato la Commissione europea spiegando che il regime, che sarà gestito dal Fondo di sviluppo polacco, fa parte dello "Scudo finanziario per le grandi imprese", un programma di sostegno istituito dalle autorità polacche che ha un bilancio complessivo di circa 5,5 miliardi di euro. Nell'ambito del regime, il sostegno assumerà la forma di strumenti di ricapitalizzazione, in particolare strumenti azionari, come l'acquisizione di azioni ordinarie e privilegiate in società pubbliche e private, e strumenti di capitale ibrido, come obbligazioni convertibili e prestiti. La Commissione ha riscontrato che il regime notificato dalla Polonia è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo e ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)