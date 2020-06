Credito: Villarosa (M5s) su portale Fir, expertise internazionale, attacchi solo pretesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portale Fir nasce con l’ordine del ministero dell’Economia "di realizzarlo nel più breve tempo possibile. L’affidamento è stato effettuato solo a seguito di una rigida selezione che ha visto emergere le migliori esperienze e società di informatica a rilevanza internazionale". Lo annuncia in una nota il sottosegretario di Stato al Mef, Alessio Vilalrosa. "Non sono mai stati riscontrati problemi, i dati dei risparmiatori sono al sicuro, abbiamo modellato la struttura informatica per soddisfare tutte le esigenze sia delle associazioni che degli avvocati che seguono le procedure. Abbiamo reso inoltrabile anche le domande prive di tutte le documentazioni necessarie consentendone l’integrazione in una fase successiva", si legge. "Le foto che girano sul web in modo pretestuoso sono relative alla circostanza di un altissimo numero di accessi durato qualche minuto ma prontamente risolto, nello stesso giorno sono giunte 2 mila domande, un record. La potenza del portale è stata elevata, il lavoro della Consap e della segreteria tecnica è impeccabile", conclude il sottosegretario. (Com)