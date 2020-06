Decreto Rilancio: Savino (FI), governo penalizza proprietà e sport dilettantistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Rilancio, all'articolo 216, "prevede una riduzione, da marzo a luglio 2020, dei canoni di locazione di palestre, piscine e ogni altro impianto sportivo, senza fare distinzione fra multinazionali miliardarie del fitness e piccole associazioni dilettantistiche. Sarebbe invece necessario limitare questa possibilità solo alle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, il cui registro è stato istituito presso il Coni. Mi auguro che anche il Governo dia parere favorevole al mio emendamento al decreto rilancio". Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia. "Inoltre - continua Savino - occorre prevedere che al locatore che subisce la perdita per la riduzione del canone sia riconosciuto un indennizzo pari al 60 per cento del mancato introito derivante dall'applicazione della riduzione del canone locatizio stesso, perché lo Stato non può arbitrariamente intromettersi nel contratto tra due privati facendo perdere ad una delle parti una parte cospicua del valore del contratto. Inoltre l'intervento statale è utile e necessario se è finalizzato ad aiutare le società e le associazioni sportive dilettantistiche italiane, quelle che operano con uno spirito solidaristico, senza però recare pregiudizio ai proprietari di immobili. Questo accanimento contro la proprietà privata - conclude Savino - è ingiustificabile e trovo assolutamente condivisibile la protesta della Confedilizia a tal proposito".(Com)