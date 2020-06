Fase 3: Assimpredil Ance, proroga Split payment colpo di grazia alle imprese, costa 300 milioni a territorio milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’emergenza della pandemia ha messo in ginocchio il Paese ed in particolare modo il nostro territorio. Oggi ci dicono di una richiesta del governo all’Unione Europea di proroga per altri 3 anni dello Split Payment, che avrebbe dovuto naturalmente decadere a fine mese". Lo dichiara Marco Dettori, presidente di Assimpredil Ance, l’associazione che rappresenta la filiera edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza. "Questo strumento - aggiunge Dettori - è una misura vergognosa, che per il nostro territorio vale oltre 300 milioni di euro, con la quale lo Stato ha obbligato le imprese a fare da Banca al posto della Pubblica Amministrazione”. “Deve essere chiaro che oggi le imprese sono al limite del collasso ed ogni provvedimento volto a limitare, drenare o sottrarre la liquidità alle aziende è il colpo di grazia mortale alla loro capacità di sopravvivenza. Altro che Stati Generali dell’economia”, conclude.(com)