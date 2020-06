Italia-Egitto: autorizzazione formale alla vendita delle fregate è solo una questione di tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha informato ieri il Consiglio di ministri di quanto concordato con il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, nella telefonata intercorsa lo scorso 7 giugno. Le due due fregate europee multimissione (Fremm), Spartaco Schergat ed Emilio Bianchi, inizialmente costruite per la Marina italiana saranno vendute al prezzo di circa 1,2 miliardi di euro. I ministri hanno preso atto dell’informativa del premier senza che essa fosse posta a votazione. L’ultimo passo formale spetta ora all'Unita per le autorizzazione dei materiali di armamento (Uama) che certamente non potrà pronunciarsi contro la volontà del governo. La firma della lettera di autorizzazione da parte dell’Uama dovrebbe quindi essere solo una questione di tempo. (Res)