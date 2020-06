Fase 3: da Viminale indicazioni ai prefetti in vista di celebrazione Corpus Domini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, Michele di Bari, ha inviato ai prefetti una nota con le precauzioni sanitarie da rispettare nello svolgimento delle processioni religiose, anche in vista della prossima festa del Corpus Domini. E' quanto si legge sul sito del ministero dell'Interno. La nota riprende la proposta formulata dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) lo scorso 5 giugno e il successivo parere espresso dal Comitato tecnico scientifico. Tra le precauzioni sanitarie: è raccomandato l'uso di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie; non è consentito il bacio da parte dei fedeli di reliquie statue o oggetti religiosi portati in processione; non è consentito partecipare alla processione in caso di sintomi influenza o respiratori; qualora la processione superi i mille partecipanti, dovrà essere organizzata in più blocchi separati. Devono essere evitati ogni tipo di aggregazione o assembramento dei fedeli. (Rin)