Ungheria: produzione automobilistica a - 80 per cento ad aprile

- Ad aprile 2020 la produzione del settore automobilistico ungherese è crollata dell'80 per cento su base annuale. Lo rivela oggi l'Ufficio di statistica centrale (Ksh), ascrivendo la forte diminuzione alle sospensioni della produzione per contenere l'epidemia di coronavirus. La produzione di veicoli è calata del 94 per cento e quella dei componenti del 69. Il settore dell'automotive rappresenta ad aprile soltanto il 10 per cento della produzione industriale ungherese, mentre a marzo ne costituiva il 26. (Vap)