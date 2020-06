Francia: ministro Difesa, lanciato con successo missile dal sottomarino "Le Temeraire"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottomarino lanciamissili balistici francese "Le Temeraire" ha effettuato "con successo" il lancio di un missile M51 dalle acque del dipartimento del Finistere, in Bretagna. Lo ha reso noto il ministro della Difesa francese, Florence Parly, su Twitter. "Questo test mostra la nostra eccellenza tecnologica e il nostro attaccamento alla sovranità francese", ha scritto Parly. Secondo una fonte militare citata dall'emittente televisiva "Bfm-tv" il missile è caduto al largo delle Azzorre. Sul missile non era stata montata una testata nucleare. Questo tipo di test viene effettuato ogni tre anni circa. Nel 2013 il lancio era fallito dopo lo scoppio in volo del missile,a 25 chilometri dalle coste bretoni.(Frp)