Uruguay: ministro degli Esteri conferma possibile uscita dal governo

- Il ministro degli Esteri dell'Uruguay, Ernesto Talvi, ha confermato le indiscrezioni circa la sua volontà di lasciare il governo e di farsi carico della conduzione politica del partito Colorado, anche se non ha precisato una data ed un momento esatto in cui questo avverrà. "Abbiamo parlato con il presidente Lacalle Pou della possibilità di assumere un ruolo diverso all'interno della coalizione", ha detto Talvi in dichiarazioni alla stampa locale, precisando ad ogni modo che "non abbiamo fissato tempi, è stata semplicemente una conversazione privata". L'ex candidato alle ultime presidenziali - giunto terzo al primo turno dietro a Lacalle Pou e al candidato del Frente Amplio, Daniel Martinez - ha quindi fatto riferimento alla volontà di "capeggiare" il suo schieramento "a livello esecutivo, tecnico ed amministrativo" e di "poter contribuire meglio alla qualità delle decisioni difficili che bisognerà affrontare in futuro". "Per adesso sono e continuerò ad essere il ministro degli Esteri della Repubblica, i tempi dipenderanno dalle necessità del paese", ha concluso Talvi. (segue) (abu)