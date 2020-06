Regno Unito: ministro Gove, confermato che non ci sarà estensione transizione Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia britannico Michael Gove ha dichiarato di aver "formalmente confermato" che il Regno Unito non intende estendere il periodo di transizione della Brexit. In un tweet Gove ha detto di aver partecipato ad un incontro costruttivo con la commissione congiunta per la Brexit insieme al vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic. "Ho formalmente confermato che il Regno Unito non estenderà il periodo di transizione della Brexit e che il momento per un'estensione è ormai passato. Il primo gennaio 2021 riprenderemo il controllo e riotterremo la nostra indipendenza politica ed economica", ha scritto Gove.(Rel)