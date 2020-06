Roma: Palozzi (Cambiamo), Raggi faccia partire campagna "sindaco nuovo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece di decantare illogicamente la campagna 'Strade nuove', invitiamo Virginia Raggi a farsi da parte e lanciare la campagna 'sindaco nuovo', visto che i romani sono ormai esausti di una amministrazione comunale che sul tema delle infrastrutture viarie e della pubblica mobilità ha fatto davvero molto poco". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Le cronache mediatiche continuano a raccontare di incidenti stradali, e la lista delle arterie capitoline incastrate tra buche e avallamenti è ancora molto lunga. La verità è che l'amministrazione Raggi ha lavorato in maniera precaria, insufficiente e discontinua per la riqualificazione stradale e per l'implementazione della sicurezza di automobilisti, centauri e pedoni. È chiaro ed evidente che in questo come in altri numerosi comparti della macchina amministrativa, la prima cittadina grillina stia dunque impietosamente fallendo. E anche i romani se ne stanno accorgendo", conclude Palozzi.​(Com)