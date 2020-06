© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, scrive su Twitter: "Ma Conte non avrebbe potuto recarsi nei ristoranti e in tante altre attività commerciali per toccare con mano la drammatica situazione che stanno vivendo gli italiani? Servono davvero gli Stati Generali in una villa per capire che il Paese è in ginocchio?", conclude. (Rin)