Brexit: Regno Unito desiste su introduzione controlli completi ai confini da gennaio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha abbandonato il piano di introdurre controlli completi ai confini con l'Unione europea dal primo gennaio 2021.La decisione è stata presa in seguito alle crescenti pressioni da parte delle aziende, secondo quanto riporta il quotidiano "Finacial Times", che hanno sollecitato il governo ad evitare di aggravare la confusione causata dalla crisi di coronavirus. Il ministro della Giustizia britannico Michael Gove ha quindi accettato la linea secondo cui il governo non può pretendere che le aziende facciano fronte al coronavirus e contemporaneamente si scontrino con le difficoltà che emergeranno ai confini all'inizio del periodo post-Brexit. Il governo ha quindi reso noto che non introdurrà controlli completi sulle merci in transito. Ci saranno invece controlli temporanei e mirati nei porti britannici, come quello di Dover per i prodotti che arrivano dall'Ue. La decisione del governo di Londra vale sia nel caso di una Brexit con accordo, sia nel caso opposto. (segue) (Rel)